Морозы до -18 градусов возвращаются: где во вторник будет холоднее всего

Во вторник, 17 февраля, в большинстве областей Украины будет без осадков. В южной части ожидается мокрый снег, дождь и ветер

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды от Натальи Диденко.

По ее словам, во вторник вечером небольшой снег возможен на западе Украины.

"Температура воздуха 17 февраля предполагается неоднородной. В ближайшую ночь -5…-12 градусов, в северной части -12…-18 градусов. Завтра в течение дня -2...-7 градусов, на севере -5...-10 градусов, в южной части, на юго-востоке, на Днепропетровщине -2...+2 градуса, в Крыму +3...+9 градусов", – говорится в сообщении.

В Киеве на дорогах гололедица. В ближайшую ночь ожидается -15…-17 градусов, завтра днем -6…-8 градусов.

Как сообщалось, после кратковременной оттепели в Украину возвращаются морозы. Несмотря на это, днем ожидается достаточно комфортная температура.