18:29  16 февраля
Морозы до -18 градусов возвращаются: где во вторник будет холоднее всего
15:11  16 февраля
В возрасте 79 лет скончался известный украинский врач и диссидент
08:27  16 февраля
На Черниговщине столкнулись микроавтобус и легковушка: восьмерых госпитализировали
UA | RU
UA | RU
16 февраля 2026, 18:29

Морозы до -18 градусов возвращаются: где во вторник будет холоднее всего

16 февраля 2026, 18:29
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Во вторник, 17 февраля, в большинстве областей Украины будет без осадков. В южной части ожидается мокрый снег, дождь и ветер

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды от Натальи Диденко.

По ее словам, во вторник вечером небольшой снег возможен на западе Украины.

"Температура воздуха 17 февраля предполагается неоднородной. В ближайшую ночь -5…-12 градусов, в северной части -12…-18 градусов. Завтра в течение дня -2...-7 градусов, на севере -5...-10 градусов, в южной части, на юго-востоке, на Днепропетровщине -2...+2 градуса, в Крыму +3...+9 градусов", – говорится в сообщении.

В Киеве на дорогах гололедица. В ближайшую ночь ожидается -15…-17 градусов, завтра днем -6…-8 градусов.

Как сообщалось, после кратковременной оттепели в Украину возвращаются морозы. Несмотря на это, днем ожидается достаточно комфортная температура.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
погода прогноз Синоптики мороз зима
На Житомирщине с крыши детсада упала глыба снега: травмирован ребенок
16 февраля 2026, 15:49
В Киеве транспортный коллапс из-за снегопада и скользких дорог
16 февраля 2026, 10:23
Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в Киевской области
15 февраля 2026, 10:10
Все новости »
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
В Одесской области пограничники спасли примерзлого ко льду лебедя
16 февраля 2026, 18:07
В Тернопольской области осудили девушку, которая рассылала мужчинам интимные фото и видео
16 февраля 2026, 17:29
В Одесской области 54-летняя женщина зарезала сожителя
16 февраля 2026, 16:59
В Департаменте экономики и инвестиций Киевского горсовета правоохранители ищут и изымают документы
16 февраля 2026, 16:29
Нужно ли проходить ВВК в 2026 году, если проходил в 2025 году
16 февраля 2026, 16:07
На Житомирщине с крыши детсада упала глыба снега: травмирован ребенок
16 февраля 2026, 15:49
В Тернополе столкнулись четыре автомобиля
16 февраля 2026, 15:41
Взрыв в Киеве: переоборудованный автомобиль для эвакуации раненых использовали для теракта
16 февраля 2026, 15:28
В возрасте 79 лет скончался известный украинский врач и диссидент
16 февраля 2026, 15:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Все публикации »
Владимир Фесенко
Юрий Касьянов
Остап Дроздов
Все блоги »