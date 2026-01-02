Момент прилета ракеты в Харькове попал на видео
В социальных сетях появилось видео, где зафиксирован момент удара ракеты по жилому кварталу в Харькове
Об этом сообщает RegioNews.
По имеющейся информации, повреждения получили не только многоэтажное здание, но и торговый центр, больница и соседние сооружения.
На месте происшествия продолжаются спасательные работы, привлечены все службы.
На видео присутствует ненормативная лексика!
Напомним, сегодня днем, 2 января, враг обстрелял центр Харькова. Сообщалось, что удар пришелся на жилое многоэтажное здание в Киевском районе города. Было известно о 16 раненых. Продолжается спасательная операция.
Удар по Харькову: две ракеты попали в жилые дома, идет спасательная операцияВсе новости »
02 января 2026, 15:40Враг ударил по жилому дому в центре Харькова: есть пострадавшие
02 января 2026, 14:47ПВО Украины сбила 86 враждебных БПЛА во время ночной атаки
02 января 2026, 11:37
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
Стало известно, кто может возглавить ГУР после Буданова
02 января 2026, 16:05Удар по Харькову: две ракеты попали в жилые дома, идет спасательная операция
02 января 2026, 15:40Буданов подтвердил назначение: возглавил Офис Президента Украины
02 января 2026, 15:03Враг ударил по жилому дому в центре Харькова: есть пострадавшие
02 января 2026, 14:47Нардеп: кадровые решения сегодня коснутся не только ОП
02 января 2026, 14:33Более половины украинцев против любых территориальных уступок – опрос
02 января 2026, 14:10Офис Президента возглавит Кирилл Буданов
02 января 2026, 13:45В Ровенской области 18-летний водитель без прав сбил подростка
02 января 2026, 13:13Ситуация в Покровске: враг пытается накопить силы для штурма Гришиного
02 января 2026, 12:49
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Все блоги »