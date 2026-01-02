Момент прилета ракеты в Харькове попал на видео

Скриншот с видео

В социальных сетях появилось видео, где зафиксирован момент удара ракеты по жилому кварталу в Харькове

Об этом сообщает RegioNews.

По имеющейся информации, повреждения получили не только многоэтажное здание, но и торговый центр, больница и соседние сооружения.

На месте происшествия продолжаются спасательные работы, привлечены все службы.

На видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, сегодня днем, 2 января, враг обстрелял центр Харькова. Сообщалось, что удар пришелся на жилое многоэтажное здание в Киевском районе города. Было известно о 16 раненых. Продолжается спасательная операция.