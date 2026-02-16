Как в Украине будут отключать свет 17 февраля

иллюстративное фото: из открытых источников

Во вторник, 17 февраля, во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!", – отмечают в компании.

Напомним, из-за российских атак и непогоды 16 февраля частично была обесточена часть регионов Украины. В частности, были зафиксированы перебои с электроснабжением в Донецкой, Днепропетровской, Черкасской и Одесской областях.