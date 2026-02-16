Россияне почти полностью захватили Мирноград в Донецкой области

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на DeepState.

По данным аналитиков, в северной части Покровска зафиксирована активность враждебных БПЛА, а военные замечают стягивание вражеской пехоты в город.

Одновременно враг предпринимает попытки проникнуть в Гришино через северо-западные окраины Покровска.

Напомним, в конце января сообщалось, что армия РФ практически полностью контролирует Мирноград. Уже тогда русские развернули в городе свою артиллерию и штабы.