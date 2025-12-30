Иллюстративное фото

Отмечается, что двое братьев родственны, но проживали без него со своими матерями. В ноябре прошлого года старший из них стал общаться с представителем российской спецслужбы в мессенджере. Впоследствии он втянул в это своего брата, который в то время был учеником 11-го класса лицея.

Правоохранителям младший брат рассказывал, что познакомился онлайн с девушкой, которая предложила работу и когда брат согласился, то ему написал мужчина, который рассказал о своем детективном агентстве и спросил, как он относится к ТЦК. В течение апреля и первой половины мая 2025 года ребята выполняли задание.

Большинство задач выполнял именно младший брат. В частности, он дважды ездил в Днепр и собирал информацию о пребывании украинских военных по определенным адресам, один раз так же ездил в Павлоград и Харьков. Куратор обещал за работу от 1000 до 3000 гривен.

Однажды братья работали вместе. Тогда они фиксировали пребывание военных возле почтового отделения в Лозовой. Старший брат прикрывал младшего, пока тот вел видеосъемку на местности.

На суде старший брат сначала признал вину, а затем стал возражать. Также оба говорили, что полученные деньги использовали для оплаты поездок. Они говорили, что на видео и фото, которые присылались не было военных или военного транспорта, а была только общая гражданская местность и гражданские автомобили. Но такие показания опровергаются доказательствами по делу.

Старший брат приговорен к 10 годам заключения, а младший — к 8 годам.

