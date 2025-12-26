15:09  26 декабря
В Сумах возникла критическая ситуация с отоплением
На выходных в Украине ожидается мокрый снег, гололедица и сильный ветер
На Волыни водитель сбил военного и скрылся: полиция разыскивает виновника
Пытки в Купянске: 18 человек предстанут перед судом за издевательства над мирными жителями

Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Прокуроры Харьковской области передали в суд дело в отношении 18 человек, которые во время оккупации части Харьковщины с марта по сентябрь 2022 года пытали мирных жителей Купянска

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Во время оккупации в Купянском районном отделе полиции действовала кативня.

После освобождения правоохранители задокументировали более 90 пострадавших – это учителя, спасатели, участники боевых действий, представители власти, волонтеры и предприниматели.

По словам пострадавших, их содержали в бесчеловечных условиях: в камерах, рассчитанных на 2-3 человека, было по 15 человек, без воды и медицинской помощи. Кормили остатками пищи, некоторые потеряли до 20 кг веса.

Пострадавшие подвергались физическому и психологическому насилию: избивали руками, ногами, палками, применяли электрический ток, заставляли давать ложные показания, имитировали расстрелы и заставляли рыть могилы.

Оккупанты заставляли пленных петь гимн РФ, а после отступления ВСУ оставили заключенных закрытыми, из-за чего часть потерпевших самостоятельно выломала решетку и нашла документы, чтобы выйти на свободу. Некоторые до сих пор остаются в плену на оккупированных территориях.

Среди подозреваемых – "начальник" незаконного "Управления внутренних дел" оккупационной администрации Харьковщины, российские военные, участники незаконных вооруженных формирований "л/днр" и бывшие украинские работники полиции, предавшие присягу.

Двое обвиняемых предстанут перед судом лично, остальные – заочно.

Напомним, суд заочно назначил наказание в виде десяти лет лишения свободы пяти российским военным. Они пытали гражданских во время временного захвата территорий Ахтырского района Сумской области в начале полномасштабной войны.

