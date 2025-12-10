10:49  10 грудня
На Прикарпатті на сходах лікарні знайшли новонароджену дівчинку
09:25  10 грудня
У Києві знайшли мертвим сина космонавта Каденюка – ЗМІ
08:21  10 грудня
Окупанти на Луганщині вербують українських дітей просто зі шкільних парт – ЦПД
10 грудня 2025, 09:57

Росіяни атакували навчальний заклад на Харківщині: виникла пожежа

10 грудня 2025, 09:57
Фото: ДСНС
Ввечері 9 грудня російські військові атакували ударними безпілотниками село Підсереднє Куп'янського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Внаслідок удару по будівлі навчального закладу виникла пожежа. Її площа становила 250 кв. метрів.

На щастя, жертв та постраждалих немає.

На місці працювали пожежно-рятувальні підрозділи, а також медичний розрахунок ДСНС та офіцер-рятувальник громади.

Нагадаємо, вночі 10 грудня російські військові завдали удару по Корюківському району на Чернігівщині. Внаслідок влучання спалахнула пожежа.

Харківська область війна обстріли пожежа рятувальники
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
На Київщині ліквідували підпільний цех із виготовлення сигарет під виглядом відомих брендів
10 грудня 2025, 12:51
В Україні можуть заборонити російськомовні версії сайтів
10 грудня 2025, 12:50
У Європі зростає попит на українські яйця: чому так відбувається
10 грудня 2025, 12:45
СБУ арештувала в Одесі судно РФ, яке незаконно вивозило зерно з Криму
10 грудня 2025, 12:39
Ліміт росту й розвитку Зеленського вичерпано в нуль
10 грудня 2025, 12:39
На Харківщині чоловіка засудили за зґвалтування 11-річної дівчинки
10 грудня 2025, 12:30
На Одещині прикордонники затримали мікроавтобус із чоловіками, які заплатили по 8000 доларів, щоб потрапити до Молдови
10 грудня 2025, 12:29
Грип та ГРВІ в регіонах: де в Україні вже перевищено епідпоріг
10 грудня 2025, 12:23
Удар в грудну клітину: на Київщині п'яний чоловік із ножем накинувся на перехожого та жорстоко побив
10 грудня 2025, 12:15
На Тернопільщині жінка отримала опіки під час сімейної сварки
10 грудня 2025, 12:06
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Ігор Луценко
Віктор Шлінчак
Олексій Гончаренко
