Росіяни атакували навчальний заклад на Харківщині: виникла пожежа
Ввечері 9 грудня російські військові атакували ударними безпілотниками село Підсереднє Куп'янського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Внаслідок удару по будівлі навчального закладу виникла пожежа. Її площа становила 250 кв. метрів.
На щастя, жертв та постраждалих немає.
На місці працювали пожежно-рятувальні підрозділи, а також медичний розрахунок ДСНС та офіцер-рятувальник громади.
Нагадаємо, вночі 10 грудня російські військові завдали удару по Корюківському району на Чернігівщині. Внаслідок влучання спалахнула пожежа.
