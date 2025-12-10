Росіяни атакували навчальний заклад на Харківщині

Фото: ДСНС

Внаслідок удару по будівлі навчального закладу виникла пожежа. Її площа становила 250 кв. метрів.

На щастя, жертв та постраждалих немає.

На місці працювали пожежно-рятувальні підрозділи, а також медичний розрахунок ДСНС та офіцер-рятувальник громади.

Нагадаємо, вночі 10 грудня російські військові завдали удару по Корюківському району на Чернігівщині. Внаслідок влучання спалахнула пожежа.