Ілюстративне фото: pixabay

У Лозівській громаді Харківської області після ворожої атаки пошкоджена критична інфраструктура

Про це повідомив голова Лозівської громади Сергій Зеленський, передає RegioNews.

Без світла перебувають 15 населених пунктів. Фахівці вже працюють, щоб якнайшвидше все відновити.

"Будьте уважні на дорогах – можуть бути обірвані дроти. Не підходьте до них і не чіпайте. У разі небезпеки одразу телефонуйте до екстрених служб", – зазначив посадовець.

Нагадаємо, вночі 21 листопада Одеса зазнала ворожої атаки. Пошкоджені будинки, СТО та адмінбудівля, виникли пожежі. П’ятеро людей постраждали, троє з них госпіталізовані.