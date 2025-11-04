Рятувальники показали наслідки нічної атаки на Харківщині

Фото: ДСНС

Внаслідок нічної атаки російських БпЛА виникли пожежі. Є постраждалі серед цивільних і вогнеборців

У селищі Докучаєвське сталися три пожежі: загорілися два приватні будинки, газова труба та об’єкт цивільної інфраструктури. Один із російських дронів влучив у будівлю Роганської місцевої пожежної команди, сильно пошкодивши депо та техніку.

У селі Руська Лозова також горів приватний будинок.

Попередньо, внаслідок атак поранені шестеро цивільних, серед них двоє вогнеборців МПО.

Усі осередки займання ліквідовані. На місцях працювали рятувальники, піротехніки, кінологи та місцева пожежна команда.

