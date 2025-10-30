Фото: Нацполіція

У Харкові 46-річну місцеву жительку визнали винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Найближчі роки вона проведе за ґратами

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Безробітна харків'янка добровільно допомагала росіянам у плануванні ударів по місту. Через месенджер вона почала спілкуватися з російським військовим. Для доведення "відданості" вона навіть написала розписку, у якій підтвердила готовність до співпраці.

Куратор надав їй список локацій, які вона мала перевірити та визначити, чи базуються там представники Сил оборони. Жінка фіксувала місцезнаходження українських захисників. Згодом вона відправляла куратору "звіти".

На суді вона не визнала свою провину. Її засудили до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Київщині суд ухвалив вирок ворожому агенту, який планував теракт у ТЦК та здійснював диверсії на об'єктах "Укрзалізниці". Чоловіка затримали ще у травні 2025 року під час підготовки саморобного вибухового пристрою, і відтоді тривав розгляд його справи.