Документалка "Куба і Аляска" харківських парамедикинь здобула нагороду в Італії

Кадр із документального фільму "Куба & Аляска"

Про це пише "Думка", передає RegioNews.

Фільм розповідає історію харків'янок-парамедикинь Юлії "Куби" Сідорової та Олександри "Аляски" Лисицької, які щодня рятують життя на передовій.

Стрічка показує не лише їхню роботу під обстрілами, а й моменти мирного життя – щирі, теплі та людяні.

Журі фестивалю відзначило потужний меседж і актуальність фільму.

"Це робота, яка переміщує нас на передову нашої європейської війни – війни, яку нещадно ведуть звичайні люди, як ми, за всіх нас, проти варварської Росії, що продовжує сіяти смерть і руйнування по нашому континенту. Дві молоді українки живуть за мить від смерті, як і зараз, поки ми сидимо тут у безпеці. Їхня життєва сила та сміливість нагадують нам ніколи не втрачати творчість і надію", – зазначили організатори.

Як відомо, в липні 2025 року "Куба і Аляска" вже здобув дві нагороди на Міжнародному кінофестивалі в Брюсселі (BRIFF) – приз журі та приз глядацьких симпатій.

Нагадаємо, документальна стрічка "Пісні землі, що повільно горить" Ольги Журби увійшов до короткого списку European Film Awards. Фільм представлять в категорії "Найкращий документальний фільм".