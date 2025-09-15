Ілюстративне фото

На Харківщині місцевий житель підірвався на міні. Відомо, що він звернувся по допомогу медиків

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

За словами голови ОВА Олега Синєгубова, 49-річний місцевий житель звернувся до медиків. Зазначається, що чоловік у Куп'янську 11 вересня постраждав внаслідок вибуху міни "Пелюстка".

Слід зазначити, що українцям не рекомендують відвідувати місця, де тривалий час базувалися війська. У випадку, якщо був помічений снаряд чи міна, або будь-який інший підозрілий предмет, не варто підходити та чіпати. У разі небезпеки потрібно телефонувати 101 або 102.

Нагадаємо, раніше у Херсоні 13-річний хлопчик підірвався на російській міні. Він наїхав велосипедом на протипіхотну міну типу "пелюстка". Внаслідок детонації підліток отримав черепно-мозкову травму та контузію, а також уламкові поранення обличчя, грудної клітки та ніг.