У Харківській області чоловік підірвався на міні
На Харківщині місцевий житель підірвався на міні. Відомо, що він звернувся по допомогу медиків
Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.
За словами голови ОВА Олега Синєгубова, 49-річний місцевий житель звернувся до медиків. Зазначається, що чоловік у Куп'янську 11 вересня постраждав внаслідок вибуху міни "Пелюстка".
Слід зазначити, що українцям не рекомендують відвідувати місця, де тривалий час базувалися війська. У випадку, якщо був помічений снаряд чи міна, або будь-який інший підозрілий предмет, не варто підходити та чіпати. У разі небезпеки потрібно телефонувати 101 або 102.
Нагадаємо, раніше у Херсоні 13-річний хлопчик підірвався на російській міні. Він наїхав велосипедом на протипіхотну міну типу "пелюстка". Внаслідок детонації підліток отримав черепно-мозкову травму та контузію, а також уламкові поранення обличчя, грудної клітки та ніг.