12:59  15 вересня
Скандал із Темляком: Українська кіноакадемія планує механізм відкликання премій
10:11  15 вересня
У Києві працівник автомийки викрав BMW клієнта та розбив його в ДТП
08:20  15 вересня
Конфлікт на релігійному ґрунті: підлітка підозрюють у вбивстві чоловіка у Харкові
15 вересня 2025, 11:35

У Харківській області чоловік підірвався на міні

15 вересня 2025, 11:35
Ілюстративне фото
На Харківщині місцевий житель підірвався на міні. Відомо, що він звернувся по допомогу медиків

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

За словами голови ОВА Олега Синєгубова, 49-річний місцевий житель звернувся до медиків. Зазначається, що чоловік у Куп'янську 11 вересня постраждав внаслідок вибуху міни "Пелюстка".

Слід зазначити, що українцям не рекомендують відвідувати місця, де тривалий час базувалися війська. У випадку, якщо був помічений снаряд чи міна, або будь-який інший підозрілий предмет, не варто підходити та чіпати. У разі небезпеки потрібно телефонувати 101 або 102.

Нагадаємо, раніше у Херсоні 13-річний хлопчик підірвався на російській міні. Він наїхав велосипедом на протипіхотну міну типу "пелюстка". Внаслідок детонації підліток отримав черепно-мозкову травму та контузію, а також уламкові поранення обличчя, грудної клітки та ніг.

міна війна Харківська область
