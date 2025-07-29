В Харькове родилось почти 50 малышей
За прошедшую неделю в Харькове родилось 48 детей. Мальчиков появилось на свет больше, чем девочек
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.
Так, с 17 по 23 июля в областном центре Харьковщины появились на свет 48 детей. В местном Департаменте здравоохранения отметили, что среди новорожденных - 25 мальчиков и 23 девочки.
"В общей сложности с начала войны в Харькове появилось на свет 8 813 детей", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что за 10 лет рождаемость в Украине уменьшилась более чем в два раза. Сейчас в Украине на одного малыша приходится 3 умерших, и эта ситуация неизменна за последние 5 лет.
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