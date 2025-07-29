В Харькове родилось почти 50 малышей

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За прошедшую неделю в Харькове родилось 48 детей. Мальчиков появилось на свет больше, чем девочек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.

Так, с 17 по 23 июля в областном центре Харьковщины появились на свет 48 детей. В местном Департаменте здравоохранения отметили, что среди новорожденных - 25 мальчиков и 23 девочки.

"В общей сложности с начала войны в Харькове появилось на свет 8 813 детей", — говорится в сообщении.