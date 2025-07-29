У Харкові народилося майже 50 малюків
За минулий тиждень у Харкові народилося 48 дітей. Хлопчиків з'явилося на світ більше, ніж дівчаток
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Харківської міської ради.
Так, із 17 по 23 липня в обласному центрі Харківщини з'явилися на світ 48 дітей. У місцевому Департаменті охорони здоров’я зазначили, що серед новонароджених — 25 хлопчиків і 23 дівчинки.
"Загалом з початку війни в Харкові з'явилося на світ 8 813 дітей", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за 10 років народжуваність в Україні зменшилась у понад два рази. Наразі в Україні на одного малюка припадає троє померлих, й ця ситуація незмінна протягом останніх п'яти років.
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