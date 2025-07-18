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У Харківській області затримали 48-річного чоловіка. Він зґвалтував дитину з його селища

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

На Харківщині затримали жителя Балаклійщини. 48-річний чоловік шантажем заманив 11-річну дівчину до покинутої будівлі. Там він зґвалтував дитину. Правоохоронці оголосили йому про підозру. Зараз його затримали: суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

"Поліція закликає громадян повідомляти про випадки насильства над дітьми до відповідних органів. Анонімність та безпека постраждалих гарантується", - кажуть правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині засудили чоловіка, який зґвалтував 6-річну дівчинку. Це була донька його знайомих. Зловмисник заманив її на берег річки та зґвалтував. Дівчинка самостійно повернулась потім додому і розповіла матері, після чого жінка звернулась до правоохоронців.