Работают саперы: жителей Харьковщины предупредили о взрывах
Сегодня, 17 июля, в Чугуевском районе специалисты будут проводить плановые подрывы взрывоопасных предметов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал Харьковской областной военной администрации.
В период с 08:00 до 09:00 саперы будут работать вблизи села Николаевка Чугуевского района.
"Возможны звуки взрывов – запланированное обезвреживание взрывоопасных предметов", – говорится в сообщении.
Напомним, недавно вблизи села Терновая Харьковского района на мине подорвался автомобиль, в котором трое мужчин ехали на рыбалку.
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