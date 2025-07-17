Працюють сапери: жителів Харківщини попередили про вибухи
Сьогодні, 17 липня, у Чугуївському районі фахівці проводитимуть планові підриви вибухонебезпечних предметів
Про це передає RegioNews із посиланням на Telegram-канал Харківської обласної військової адміністрації.
У період з 08:00 до 09:00 сапери працюватимуть поблизу села Миколаївка Чугуївського району.
"Можливі звуки вибухів — заплановане знешкодження вибухонебезпечних предметів", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно поблизу села Тернова Харківського району на міні підірвався автомобіль, в якому троє чоловіків їхали на риболовлю.
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