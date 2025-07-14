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В Днепре подросток обнаружил подозрительный предмет. Это случилось, когда мальчик пошел рыбачить

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Инцидент произошел в АНД районе Днепра. 12-летний мальчик ушел на рыбалку. На берегу он увидел предмет, напоминавший снаряд. Школьник поступил разумно: он не стал приближаться сам и сообщил об этой находке родителями. Взрослые вызвали спасателей.

Служба ГСЧС идентифицировала находку как неразорвавшийся снаряд. Саперы произвели обезвреживание, после чего предмет утилизировали в установленном порядке.

Специалисты напоминают, что в случае, если человек находит подозрительный предмет, следует обращаться к специалистам по линии 101 или 102. Ни в коем случае нельзя приближаться, трогать или пытаться переместить находку.

Напомним, ранее в Кривом Роге дети во время прогулки обнаружили гранату. Это произошло на Центральном проспекте.