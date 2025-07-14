В Днепре подросток во время рыбалки нашел снаряд
В Днепре подросток обнаружил подозрительный предмет. Это случилось, когда мальчик пошел рыбачить
Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.
Инцидент произошел в АНД районе Днепра. 12-летний мальчик ушел на рыбалку. На берегу он увидел предмет, напоминавший снаряд. Школьник поступил разумно: он не стал приближаться сам и сообщил об этой находке родителями. Взрослые вызвали спасателей.
Служба ГСЧС идентифицировала находку как неразорвавшийся снаряд. Саперы произвели обезвреживание, после чего предмет утилизировали в установленном порядке.
Специалисты напоминают, что в случае, если человек находит подозрительный предмет, следует обращаться к специалистам по линии 101 или 102. Ни в коем случае нельзя приближаться, трогать или пытаться переместить находку.
Напомним, ранее в Кривом Роге дети во время прогулки обнаружили гранату. Это произошло на Центральном проспекте.