За неделю в Харькове родилось более 80 малышей

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За прошедшую неделю в Харькове родился 81 ребенок. Мальчиков появилось на свет на одного меньше, чем девочек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.

Так, с 3 по 9 июля в областном центре Харьковщины появился на свет 81 ребенок. В местном Департаменте здравоохранения отметили, что среди новорожденных — 40 мальчиков и 41 девочка.

"В целом с начала войны в Харькове появилось на свет 8 685 детей", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что для улучшения демографической ситуации в Украине каждая женщина должна родить хотя бы двоих детей.