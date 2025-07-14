За неделю в Харькове родилось более 80 малышей
За прошедшую неделю в Харькове родился 81 ребенок. Мальчиков появилось на свет на одного меньше, чем девочек
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.
Так, с 3 по 9 июля в областном центре Харьковщины появился на свет 81 ребенок. В местном Департаменте здравоохранения отметили, что среди новорожденных — 40 мальчиков и 41 девочка.
"В целом с начала войны в Харькове появилось на свет 8 685 детей", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что для улучшения демографической ситуации в Украине каждая женщина должна родить хотя бы двоих детей.
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