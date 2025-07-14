За тиждень у Харкові народилося понад 80 малюків

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За минулий тиждень у Харкові народилася 81 дитина. Хлопчиків з'явилося на світ на одного менше, ніж дівчаток

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Харківської міської ради.

Так, із 3 по 9 липня в обласному центрі Харківщини з'явилася на світ 81 дитина. У місцевому Департаменті охорони здоров’я зазначили, що серед новонароджених — 40 хлопчиків та 41 дівчинка.

"Загалом з початку війни в Харкові з'явилося на світ 8 685 дітей", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що для покращення демографічної ситуації в Україні кожна жінка має народити хоча б дві дитини.