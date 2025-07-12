Трагедия в аквапарке на Полтавщине: мальчик упал в бассейн – ребенок не выжил
В Полтавской области произошла трагедия в зоне отдыха. Умер 6-летний мальчик
Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.
12 июля около 18:00 полицейским сообщили, что на территории аквапарка в Супруновке ребенок упал в бассейн. К сожалению, спасти ребенка не удалось. 6-летнего мальчика достали из воды без сознания. Медики провели реанимационные мероприятия, но, к сожалению, он не выжил.
"По данному факту следователями решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований", - сообщили правоохранители.
Напомним, ранее в Харькове 12-летняя девочка пропала во время купания. Ее пытались найти, но не смогли. Со временем спасатели подняли тело ребенка на поверхность.
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