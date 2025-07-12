Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

12 июля около 18:00 полицейским сообщили, что на территории аквапарка в Супруновке ребенок упал в бассейн. К сожалению, спасти ребенка не удалось. 6-летнего мальчика достали из воды без сознания. Медики провели реанимационные мероприятия, но, к сожалению, он не выжил.

"По данному факту следователями решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований", - сообщили правоохранители.

Напомним, ранее в Харькове 12-летняя девочка пропала во время купания. Ее пытались найти, но не смогли. Со временем спасатели подняли тело ребенка на поверхность.