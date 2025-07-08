В Харькове задержали "черных ассенизаторов": сбрасывали нечистоты прямо в городскую канализацию
В Харькове разоблачили нескольких ассенизаторов, которые незаконно сбрасывали жидкие отходы непосредственно в городскую канализацию, пренебрегая правилами утилизации
Об этом сообщает "Мнение", передает RegioNews.
Нарушение было зафиксировано на территории города, где сбросы нечистот категорически запрещены. Работники службы безопасности заметили ассенизаторскую машину, которая сбросила отходы в городские сети вместо официальных точек утилизации. На место происшествия оперативно вызвали полицию и специалистов КП "Харьковводоканал", которые отобрали образцы остатков жидкости в цистерне для дальнейшего исследования.
Правоохранителям удалось быстро идентифицировать нарушителя - им оказался водитель, который имел действующий договор с "Харьковводоканалом" на утилизацию отходов, однако условия договора проигнорировал. Через два дня подобный случай зафиксировали в Индустриальном районе города, где другой водитель ассенизаторской машины также выгрузил нечистоты в запрещенном месте.
В Харькове сейчас действуют три официальные локации для слива нечистот, соблюдение которых является обязательным для всех перевозчиков. Нарушение правил может стать причиной расторжения договоров на утилизацию отходов и наложения штрафных санкций.
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