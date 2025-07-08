Фото: Харьковский городской совет

Об этом сообщает "Мнение", передает RegioNews.

Нарушение было зафиксировано на территории города, где сбросы нечистот категорически запрещены. Работники службы безопасности заметили ассенизаторскую машину, которая сбросила отходы в городские сети вместо официальных точек утилизации. На место происшествия оперативно вызвали полицию и специалистов КП "Харьковводоканал", которые отобрали образцы остатков жидкости в цистерне для дальнейшего исследования.

Правоохранителям удалось быстро идентифицировать нарушителя - им оказался водитель, который имел действующий договор с "Харьковводоканалом" на утилизацию отходов, однако условия договора проигнорировал. Через два дня подобный случай зафиксировали в Индустриальном районе города, где другой водитель ассенизаторской машины также выгрузил нечистоты в запрещенном месте.

В Харькове сейчас действуют три официальные локации для слива нечистот, соблюдение которых является обязательным для всех перевозчиков. Нарушение правил может стать причиной расторжения договоров на утилизацию отходов и наложения штрафных санкций.

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