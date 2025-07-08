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08 липня 2025, 18:29

У Харкові затримали "чорних асенізаторів": скидали нечистоти просто в міську каналізацію

08 липня 2025, 18:29
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Фото: Харківська міська рада
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У Харкові викрили кількох асенізаторів, які незаконно скидали рідкі відходи безпосередньо в міську каналізацію, нехтуючи правилами утилізації

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Порушення було зафіксовано на території міста, де скиди нечистот категорично заборонені. Працівники служби безпеки помітили асенізаторську машину, яка скинула відходи у міські мережі замість офіційних точок утилізації. На місце події оперативно викликали поліцію та фахівців КП "Харківводоканал", які відібрали зразки залишків рідини в цистерні для подальшого дослідження.

Правоохоронцям вдалося швидко ідентифікувати порушника - ним виявився водій, який мав чинний договір з "Харківводоканалом" на утилізацію відходів, однак умови договору проігнорував. За два дні подібний випадок зафіксували в Індустріальному районі міста, де інший водій асенізаторської машини також вивантажив нечистоти у забороненому місці.

У Харкові наразі діють три офіційні локації для зливу нечистот, дотримання яких є обов'язковим для всіх перевізників. Порушення правил може стати причиною розірвання договорів на утилізацію відходів та накладення штрафних санкцій.

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