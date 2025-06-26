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26 июня 2025, 07:59

Опрос показал, кого избрали бы украинцы, если бы сейчас провели президентские выборы

26 июня 2025, 07:59
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Выборы после завершения военного положения в Украине поддерживают более половины украинцев

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на НВ.

Согласно ответам респондентов, лидирует в президентской гонке действующий глава государства Владимир Зеленский -21,8% - рейтинг среди всех опрошенных, 30,9% - имитация выборов среди украинцев, кто определился и будет голосовать.

Бывший главком ВСУ и нынешний посол Украины в Великобритании Валерий Залужный расположился на втором месте соответственно 19,6% и 27,7%.

На третьем месте нардеп и предыдущий президент Украины Петр Порошенко соответственно 4,5% и 6,3%.

По сравнению с мартом 2025 года количество людей, которые считают, что выборы нужно проводить, несколько снизилось, а количество тех, кто предлагает их отложить, увеличилось, отмечают социологи.

Напомним, недавний опрос показал, что большинство украинцев категорически против любых территориальных уступок.

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