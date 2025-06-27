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Главный архитектор Харькова считает, что строить многоэтажки в городе сейчас нет смысла. По его мнению, сейчас будет актуален европейский вариант с подземными паркингами

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

По мнению главного архитектора Харькова Антона Коротовских, в городе следует строить жилье на максимум пять этажей. По его словам, нет смысла строить многоэтажки с девятью или десятью этажами.

"Нужно переходить на европейский уровень: это должно быть максимум 5 этажей с большими дворами, с подземными паркингами, которые будут сооружениями двойного назначения, если мы говорим о безопасности. Поэтому строительство нового жилья я вижу только малоэтажное, до пяти этажей", - считает специалист.

Он также отметил, что в старых домах заниматься обустройством укрытий нет большого смысла. По словам архитектора, из тех подвалов ничего безопасного сделать невозможно.

"Обследовав самостоятельно по всей области более тысячи объектов с 2022 года, увидев собственными глазами, какие повреждения наносят авиабомбы, различные ударные элементы, сказать, что можно что-то переоборудовать в существующем доме – нет. Это довольно опасно, ничего хорошего не будет, и стоимость такого переоборудования будет очень высока. Поэтому однозначно надо говорить о строительстве сооружений для обслуживания какой-то части микрорайона или нескольких групп домов. Также мы возвращаемся к сооружениям двойного назначения, которые сейчас используются для обучения, а в дальнейшем смогут стать сооружениями для защиты жителей микрорайона", - отметил архитектор.

Напомним, ранее в Харьковском ОВА говорили об уникальном проекте по детскому саду. Это заведение планируется построить под землей. Местные власти планируют обращаться к правительству, чтобы начинать реализацию. Следует отметить, что в Харькове уже есть подобные школы. Потребность строить такие заведения под землей возникла из-за постоянных русских обстрелов.