Рынок недвижимости Харькова оживает: сколько стоит квадратный метр

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Цены на квартиры в Харькове растут. К концу 2025 года они могут подняться еще на 5–10%. Как отмечают эксперты рынка недвижимости, стоимость будет зависеть от ситуации безопасности и государственной программы компенсаций "еВидновлення"

Об этом пишет издание "Думка", передает RegioNews.

После резкого падения цен на 50–60% в 2022 году рынок постепенно восстанавливается. В начале 2025 года наблюдается четкая тенденция к росту. По состоянию на май средняя цена за квадратный метр на первичном рынке составляет $798 – это максимум за последние годы.

По данным агентства ЛУН, однокомнатную квартиру в Харькове можно приобрести от $19 тысяч, двухкомнатную — от $29,5 тысяч, трехкомнатную — от $36 тысяч.

Динамика цен на квартиры по Украине

Меньше всего ценятся квартиры в северных районах, которые чаще подвергаются обстрелам: Салтовка, Пятихатки, Большая Даниловка.

Также трудно продать жилье на верхних этажах, особенно в домах с электроплитами или проблемным водоснабжением во время атак. Наоборот, спросом пользуются квартиры до 5-6 этажа, с ремонтом, в более безопасных районах.

Специалисты добавляют, что программа "еВидновлення", финансируемая из госбюджета и при поддержке международных доноров, положительно влияла на рынок до весны 2025 года. Сейчас ее финансирование замедлилось и это стало одним из факторов временной стагнации. Однако эксперты ожидают, что с возобновлением траншей спрос снова вырастет.

Напомним, в Украине продолжают расти цены на новостройки. Больше всего подорожало жилье в Черниговской и Житомирской областях, а также в Киевской области.