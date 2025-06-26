14:53  26 июня
В центре Киева произошло ДТП с элитной иномаркой
14:09  26 июня
В Украине завтра будет тепло, местами дожди с грозами
11:33  26 июня
Из-за непогоды в Украине обесточены десятки городов и сел
UA | RU
UA | RU
26 июня 2025, 14:42

Рынок недвижимости Харькова оживает: сколько стоит квадратный метр

26 июня 2025, 14:42
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Цены на квартиры в Харькове растут. К концу 2025 года они могут подняться еще на 5–10%. Как отмечают эксперты рынка недвижимости, стоимость будет зависеть от ситуации безопасности и государственной программы компенсаций "еВидновлення"

Об этом пишет издание "Думка", передает RegioNews.

После резкого падения цен на 50–60% в 2022 году рынок постепенно восстанавливается. В начале 2025 года наблюдается четкая тенденция к росту. По состоянию на май средняя цена за квадратный метр на первичном рынке составляет $798 – это максимум за последние годы.

По данным агентства ЛУН, однокомнатную квартиру в Харькове можно приобрести от $19 тысяч, двухкомнатную — от $29,5 тысяч, трехкомнатную — от $36 тысяч.

Динамика цен на квартиры по Украине

Меньше всего ценятся квартиры в северных районах, которые чаще подвергаются обстрелам: Салтовка, Пятихатки, Большая Даниловка.

Также трудно продать жилье на верхних этажах, особенно в домах с электроплитами или проблемным водоснабжением во время атак. Наоборот, спросом пользуются квартиры до 5-6 этажа, с ремонтом, в более безопасных районах.

Специалисты добавляют, что программа "еВидновлення", финансируемая из госбюджета и при поддержке международных доноров, положительно влияла на рынок до весны 2025 года. Сейчас ее финансирование замедлилось и это стало одним из факторов временной стагнации. Однако эксперты ожидают, что с возобновлением траншей спрос снова вырастет.

Напомним, в Украине продолжают расти цены на новостройки. Больше всего подорожало жилье в Черниговской и Житомирской областях, а также в Киевской области.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьков квартиры квадратные метры рынок недвижимости эксперты цена
В Украине вырастут цены на бензин на 10–15%: экономист объяснил причины
23 июня 2025, 15:19
Стало известно, сколько человек будет проживать в послевоенном Харькове
19 июня 2025, 14:49
Все новости »
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
23 июня 2025
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Очередной скандал – финансовая махинация переполошила все украинские соцсети
19 июня 2025
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Антикоррупционные органы дотянулись до ближайшего президентского окружения. Как отреагирует Банковая – и не является ли такой реакцией внезапное назначение непонятного генпрокурора
18 июня 2025
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Почему традиционные слухи об изменении премьера именно сейчас могут быть вполне реальными
В Закарпатье будут судить мужчину, который переправлял беспилотником сигареты в Румынию
26 июня 2025, 15:25
Не оправдавший ожиданий: в прокуратуре реорганизовали Департамент защиты инвестиций
26 июня 2025, 15:13
На Закарпатье женщина сгорела заживо во время сжигания сухостоя
26 июня 2025, 15:10
На таможне разоблачили схему "откатов" за вывоз валюты
26 июня 2025, 14:57
Предпринимателя из Харьковщины судили за работу на оккупантов
26 июня 2025, 14:55
В центре Киева произошло ДТП с элитной иномаркой
26 июня 2025, 14:53
В Одессе в роддоме умер ребенок: полиция начала расследование
26 июня 2025, 14:37
За $4 000 - в Словакию: в Закарпатье будут судить правоохранителя за переправку уклониста
26 июня 2025, 14:18
В Ивано-Франковске избили офицера "Азова" Андрея Кориневича - в Нацгвардии прокомментировали ситуацию
26 июня 2025, 14:17
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Максим Жорин
Все блоги »