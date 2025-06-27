14:50  27 червня
Байковий цвинтар у Києві перетворився на смітник
14:26  27 червня
На Україну насувається негода: очікується сильний вітер та грози
12:02  27 червня
У Полтаві вибухнув пасажирський автобус
UA | RU
UA | RU
27 червня 2025, 23:35

У старих будинках робити укриття немає сенсу: архітектор Харкова пояснив, які тепер треба будувати будинки в місті

27 червня 2025, 23:35
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Головний архітектор Харкова вважає, що будувати багатоповерхівки в місті зараз немає сенсу. На його думку, зараз буде актуальний європейський варіант з підземними паркінгами

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

На думку головного архітектора Харкова Антона Коротовських, в місті потрібно будувати житло на максимум п'ять поверхів. За його словами, немає сенсу будувати багатоповерхівки з дев’ятьма або десятьма поверхами.

"Треба переходити на європейський рівень: це повинні бути максимум 5 поверхів з великими дворами, з підземними паркінгами, які будуть спорудами подвійного призначення, якщо ми говоримо про безпеку. Тому розбудову нового житла я бачу тільки малоповерхову, до п’яти поверхів", - вважає фахівець.

Він також зазначив, що в старих будинках займатися облаштуванням укриттів немає великого сенсу. За словами архітектора, з тих підвалів нічого безпечного зробити неможливо.

"Обстеживши самостійно по всій області більше тисячі об'єктів із 2022 року, побачивши на власні очі, які пошкодження завдають авіабомби, різні ударні елементи, сказати, що можна щось переобладнати в наявному будинку – ні. Це досить небезпечно, нічого гарного не буде, і вартість такого переобладнання буде дуже-дуже висока. Тому однозначно треба казати про будівництво споруд для обслуговування якоїсь частини мікрорайону або декількох груп будинків. Також ми повертаємося до споруд подвійного призначення, які зараз використовуються для навчання, а надалі зможуть стати спорудами для захисту мешканців мікрорайону", - зазначив архітектор.

Нагадаємо, раніше в Харківському ОВА говорили про унікальний проєкт щодо дитячого садка. Цей заклад планують збудувати під землею. Місцева влада планує звертатися до уряду, щоб починати реалізацію. Слід зазначити, що у Харкові вже є подібні школи. Потреба будувати такі заклади під землею виникла через постійні російські обстріли.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
архітектура Харків житло
Постійні російські атаки: як Харків вже готується до опалювального сезону
26 червня 2025, 21:47
Ринок нерухомості Харкова оживає: скільки коштує квадратний метр
26 червня 2025, 14:42
Всі новини »
27 червня 2025
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
У Львові на смерть застрелили чоловіка: затримали підозрюваного
27 червня 2025, 22:55
На Дніпропетровщині діти під час прогулянки знайшли гранату
27 червня 2025, 21:58
Підозрюваний у корупції віцепрем’єр Олексій Чернишов може знову виїхати за кордон
27 червня 2025, 21:49
Елітні квартири, автомобілі і купа готівки: колишній суддя Вищого господарського суду "заробив" мільйони на "замовних рішеннях"
27 червня 2025, 21:40
Російський диктатор Путін зробив заяву про переговори з Україною
27 червня 2025, 21:28
Заборонити аборти та збільшити виплати на дітей, - офіційне звернення до Кабміну
27 червня 2025, 21:12
На Рівненщині затримали наркодилерку, яка надсилала "заборонені посилки"
27 червня 2025, 20:51
СБУ та ЗСУ знищили два російські СУ-34: військові розкрили подробиці
27 червня 2025, 20:44
Стрілянина в центрі Одеси: 25-річному хлопцю вистрілили в потилицю, триває план "Перехоплення"
27 червня 2025, 20:27
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Максим Жорін
Всі блоги »