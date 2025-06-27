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Головний архітектор Харкова вважає, що будувати багатоповерхівки в місті зараз немає сенсу. На його думку, зараз буде актуальний європейський варіант з підземними паркінгами

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

На думку головного архітектора Харкова Антона Коротовських, в місті потрібно будувати житло на максимум п'ять поверхів. За його словами, немає сенсу будувати багатоповерхівки з дев’ятьма або десятьма поверхами.

"Треба переходити на європейський рівень: це повинні бути максимум 5 поверхів з великими дворами, з підземними паркінгами, які будуть спорудами подвійного призначення, якщо ми говоримо про безпеку. Тому розбудову нового житла я бачу тільки малоповерхову, до п’яти поверхів", - вважає фахівець.

Він також зазначив, що в старих будинках займатися облаштуванням укриттів немає великого сенсу. За словами архітектора, з тих підвалів нічого безпечного зробити неможливо.

"Обстеживши самостійно по всій області більше тисячі об'єктів із 2022 року, побачивши на власні очі, які пошкодження завдають авіабомби, різні ударні елементи, сказати, що можна щось переобладнати в наявному будинку – ні. Це досить небезпечно, нічого гарного не буде, і вартість такого переобладнання буде дуже-дуже висока. Тому однозначно треба казати про будівництво споруд для обслуговування якоїсь частини мікрорайону або декількох груп будинків. Також ми повертаємося до споруд подвійного призначення, які зараз використовуються для навчання, а надалі зможуть стати спорудами для захисту мешканців мікрорайону", - зазначив архітектор.

Нагадаємо, раніше в Харківському ОВА говорили про унікальний проєкт щодо дитячого садка. Цей заклад планують збудувати під землею. Місцева влада планує звертатися до уряду, щоб починати реалізацію. Слід зазначити, що у Харкові вже є подібні школи. Потреба будувати такі заклади під землею виникла через постійні російські обстріли.