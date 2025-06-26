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26 июня 2025, 21:47

Постоянные российские атаки: как Харьков уже готовится к отопительному сезону

26 июня 2025, 21:47
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Фото из открытых источников
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В Харькове готовиться к предстоящему отопительному сезону начали еще до завершения предыдущего. Причина – постоянные атаки российских оккупантов

Об этом сообщает Думка, передает RegioNews.

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, в результате ночных обстрелов в Харькове повреждены 23 частных и 6 многоэтажных домов. Сейчас проблемы с электричеством уже устранены. Теперь коммунальщики будут работать над восстановлением кровель и установкой новых окон.

Мэр отметил, что подготовку к предстоящему отопительному сезону в городе начали еще до завершения предыдущего. Особенно сложно работать над восстановлением поврежденных коллекторов из-за их глубокого залегания. Харьков работает над укреплением энергетической инфраструктуры в условиях угрозы повторных атак.

Игорь Терехов отметил, что за прошедший отопительный сезон Харьков перезапускал систему отопления восемь раз. Такого опыта, заметил он, нет ни у одного другого города в мире.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что из-за массированных атак России на энергетическую инфраструктуру Украина может столкнуться с дефицитом газа.

"Мы упустили какие-то возможности. Они восстанавливаются. Мы договорились с министром энергетики, что мы будем искать возможности, как закрыть этот дефицит, который может быть, если не все восстановится, если не сможем полностью обеспечить газом население", - говорил украинский лидер.

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