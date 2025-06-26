Постоянные российские атаки: как Харьков уже готовится к отопительному сезону
В Харькове готовиться к предстоящему отопительному сезону начали еще до завершения предыдущего. Причина – постоянные атаки российских оккупантов
Об этом сообщает Думка, передает RegioNews.
По словам мэра Харькова Игоря Терехова, в результате ночных обстрелов в Харькове повреждены 23 частных и 6 многоэтажных домов. Сейчас проблемы с электричеством уже устранены. Теперь коммунальщики будут работать над восстановлением кровель и установкой новых окон.
Мэр отметил, что подготовку к предстоящему отопительному сезону в городе начали еще до завершения предыдущего. Особенно сложно работать над восстановлением поврежденных коллекторов из-за их глубокого залегания. Харьков работает над укреплением энергетической инфраструктуры в условиях угрозы повторных атак.
Игорь Терехов отметил, что за прошедший отопительный сезон Харьков перезапускал систему отопления восемь раз. Такого опыта, заметил он, нет ни у одного другого города в мире.
Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что из-за массированных атак России на энергетическую инфраструктуру Украина может столкнуться с дефицитом газа.
"Мы упустили какие-то возможности. Они восстанавливаются. Мы договорились с министром энергетики, что мы будем искать возможности, как закрыть этот дефицит, который может быть, если не все восстановится, если не сможем полностью обеспечить газом население", - говорил украинский лидер.