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26 червня 2025, 14:42

Ринок нерухомості Харкова оживає: скільки коштує квадратний метр

26 червня 2025, 14:42
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Ціни на квартири в Харкові зростають. До кінця 2025 року вони можуть піднятися ще на 5–10%. Як зазначають експерти ринку нерухомості, вартість залежатиме від безпекової ситуації та державної програми компенсацій "єВідновлення"

Про це пише видання "Думка", передає RegioNews.

Після різкого падіння цін на 50–60% у 2022 році, ринок поступово відновлюється. На початку 2025 року спостерігається чітка тенденція до зростання. Станом на травень середня ціна за квадратний метр на первинному ринку становить $798 — це максимум за останні роки.

За даними агентства ЛУН, однокімнатну квартиру в Харкові можна придбати від $19 тисяч, двокімнатну — від $29,5 тисяч, трикімнатну — від $36 тисяч. Водночас на вторинному ринку середня ціна 1-кімнатної квартири перевищила $20 тисяч.

Динаміка цін на квартири по Україні

Найменше цінуються квартири у північних районах, які частіше зазнають обстрілів: Салтівка, П'ятихатки, Велика Данилівка.

Також важко продати житло на верхніх поверхах, особливо у будинках з електроплитами чи проблемним водопостачанням під час атак. Навпаки, попитом користуються квартири до 5–6 поверху, з ремонтом, у безпечніших районах.

Фахівці додають, що програма "єВідновлення", яка фінансується з держбюджету та за підтримки міжнародних донорів, позитивно впливала на ринок до весни 2025 року. Зараз її фінансування сповільнилося, і це стало одним із чинників тимчасової стагнації. Проте експерти очікують, що з відновленням траншів попит знову зросте.

Нагадаємо, в Україні продовжують зростати ціни на новобудови. Найбільше подорожчало житло в Чернігівській та Житомирській областях, а також у Київській області.

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