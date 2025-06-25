Стало известно, почему гибнут хвойные деревья на Харьковщине

фото: dumka.media

В Харьковской области в связи с изменением климата и заражением деревьев грибками погибают сосновые насаждения

Об этом в комментарии корреспонденту "Думки" сообщила инженерка-лесопатолог Государственного специализированного лесозащитного предприятия Ирина Ридкокаша, передает RegioNews.

"Температура у нас средняя уже больше, чем была, например, 5 лет назад. И потому это плохо влияет именно на хвойные насаждения. Также когда растение уже теряет свой иммунитет из-за того, что оно повреждено солнцем, то на него заселяются и стволовые вредители, также могут вскакивать и болезни. Общий иммунитет растения уже снижен", - сообщила эксперт.

В то же время она отвергла предположения местных жителей о якобы умышленном уничтожении сосновых насаждений в регионе.

По мнению инженера, со временем харьковские хвойные растения адаптируются к стремительному потеплению, у них возникнет иммунитет и к некоторым вредителям. Кроме этого, может произойти определенное замещение местных хвойных на южные виды, в частности крымскую сосну.

Напомним, житель Харьковщины может сесть на 3 года за незаконно спиленные 16 деревьев.