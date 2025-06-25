Стало відомо, чому гинуть хвойні дерева на Харківщині

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На Харківщині у зв’язку зі зміною клімату та зараженням дерев грибками гинуть соснові насадження

Про це в коментарі кореспондентові "Думки" повідомила інженерка-лісопатолог Державного спеціалізованого лісозахисного підприємства Ірина Рідкокаша, передає RegioNews.

"Температура в нас середня вже більше, ніж була, наприклад, 5 років тому. І тому це погано впливає саме на хвойні насадження. Також коли рослина вже втрачає свій імунітет через те, що вона ушкоджена сонцем, то на неї заселяються і стовбурові шкідники, також можуть підхоплюватися і хвороби. Загальний імунітет рослини вже знижений", - повідомила експертка.

Водночас вона відкинула припущення місцевих жителів про нібито навмисне знищення соснових насаджень у регіоні.

На думку інженерки, з часом харківські хвойні рослини адаптуються до стрімкого потепління, у них виникне імунітет і до деяких шкідників. Крім цього, може відбутися певне заміщення місцевих хвойних на південні види, зокрема, кримську сосну.

Нагадаємо, житель Харківщини може сісти на 3 роки за незаконно спиляні 16 дерев.