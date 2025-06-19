14:19  19 июня
В Украине идет похолодание: местами ожидается +15
19:20  19 июня
В ТЦК во Львовской области умер мужчина: что известно
10:22  19 июня
В Одесской области мужчина убил 72-летнего отца из-за собаки
UA | RU
UA | RU
19 июня 2025, 23:30

В Харьковской области женщина искала работу, а стала жертвой аферистов

19 июня 2025, 23:30
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Харьковской области правоохранители расследуют дело о мошенничестве. Аферисты предложили женщине работу в интернете, но только выманивали деньги

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

36-летняя жительница Харьковщины стала жертвой мошенников. Ей предложили онлайн-работу. Задача заключалась в бронировании отелей. Женщина перечисляла несколько банковских счетов на общую сумму более 46 тысяч гривен. Аферисты сначала выплатили женщине 600 гривен. Однако дальше суммы вкладов увеличивались до 61 тысяч гривен. Когда она отказалась, аферисты сразу исчезли.

"Полиция предостерегает граждан: не доверять обещаниям быстрого заработка в интернете; проверять работодателя и просматривать отзывы о нем; не соглашаться на работу, требующую значительных материальных вложений; не переводить деньги на посторонние счета; не указывать данные банковских карт в регистрационных формах на неизвестных сайтах", - говорят.

Напомним, ранее в Кировоградской области разоблачили женщину, которая обманула пропавших без вести родственников военных. Она предлагала им помощь, но только выманивала деньги. Известно, что аферистка украла около 400 тысяч гривен.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
аферист полиция Харьковская область
В Киевской области будут судить мужчину, который хотел заработать на гуманитарной помощи
19 июня 2025, 14:39
Все новости »
19 июня 2025
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Антикоррупционные органы дотянулись до ближайшего президентского окружения. Как отреагирует Банковая – и не является ли такой реакцией внезапное назначение непонятного генпрокурора
18 июня 2025
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Почему традиционные слухи об изменении премьера именно сейчас могут быть вполне реальными
17 июня 2025
Скандал вокруг Сердючки. Что делать с Данилко и его "Дольче габбаной"
Такие проблемы рано или поздно должны были вылезти наружу, и число их после войны будет только расти
13 июня 2025
"Месть" Путина и наступление на Сумщину. Чего пытается достичь Россия
Страна-оккупант может только порадовать потрепанное самолюбие шовинистической части общества
Убил ножом: задержали парня из Запорожья, жестоко расправившегося со своей девушкой
19 июня 2025, 23:45
На Прикарпатье в результате ДТП пострадали дети
19 июня 2025, 22:55
Суд частично закрыл дело Порошенко по поводу санкций СНБО: что это значит
19 июня 2025, 22:40
Украинские дронщики показали, как сбивают российские беспилотники под Волчанском
19 июня 2025, 22:00
Двухпортийный раздражитель: администрация Трампа терпеть не может Андрея Ермака - Politico
19 июня 2025, 21:47
Россияне сбросили взрывчатку на гражданский автомобиль в Херсоне: есть пострадавшие
19 июня 2025, 21:20
"Устроила мужа служить в Киеве": депутат Безуглая и ведущая Маша Ефросинина "сцепились" в сети
19 июня 2025, 20:47
Оккупанты ударили по Днепропетровщине: ранен мужчина
19 июня 2025, 20:45
Зеленский назначил Шаповалова командующим Сухопутными войсками ВСУ
19 июня 2025, 20:15
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Все публикации »
Остап Дроздов
Анна Гин
Вадим Денисенко
Все блоги »