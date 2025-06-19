Фото: Нацполиция

В Харьковской области правоохранители расследуют дело о мошенничестве. Аферисты предложили женщине работу в интернете, но только выманивали деньги

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

36-летняя жительница Харьковщины стала жертвой мошенников. Ей предложили онлайн-работу. Задача заключалась в бронировании отелей. Женщина перечисляла несколько банковских счетов на общую сумму более 46 тысяч гривен. Аферисты сначала выплатили женщине 600 гривен. Однако дальше суммы вкладов увеличивались до 61 тысяч гривен. Когда она отказалась, аферисты сразу исчезли.

"Полиция предостерегает граждан: не доверять обещаниям быстрого заработка в интернете; проверять работодателя и просматривать отзывы о нем; не соглашаться на работу, требующую значительных материальных вложений; не переводить деньги на посторонние счета; не указывать данные банковских карт в регистрационных формах на неизвестных сайтах", - говорят.

Напомним, ранее в Кировоградской области разоблачили женщину, которая обманула пропавших без вести родственников военных. Она предлагала им помощь, но только выманивала деньги. Известно, что аферистка украла около 400 тысяч гривен.