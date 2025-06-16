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В Харькове судили мужчину за разбой. Он украл из аптеки деньги, предварительно напав на фармацевта с баллончиком газа

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

46-летнего мужчину в Харькове осудили за разбойное нападение на аптеку. Ему назначили наказание в размере 8 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества.

По данным следствия, ранее судимый мужчина 25 марта этого года зашел в аптеку на улице Москалевской. При этом он надел балаклаву, чтобы скрыть свое лицо.

Затем злоумышленник достал баллончик со слезоточивым газом и брызнул им в глаза женщине-фармацевту. Когда женщина не могла сопротивляться, он выбил ногой дверь в кассовую зону и забрал оттуда наличные деньги (5 тысяч гривен).

Напомним, ранее в Киеве мужчина напал на военного. Он ударил его ножом и украл телефон. Теперь за разбой злоумышленнику грозит заключение.