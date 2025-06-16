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У Харкові судили чоловіка за розбій. Він вкрав з аптеки гроші, попередньо напавши на фармацевта з балончиком газу

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

46-річного чоловіка у Харкові засудили за розбійний напад на аптеку. Йому призначили покарання у вигляді 8 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

За даними слідства, раніше судимий чоловік 25 березня цього року зайшов до аптеки на вулиці Москалівській. При цьому він одягнув балаклаву, щоб приховати своє обличчя.

Далі зловмисник дістав балончик зі сльозогінним газом та бризнув ним в очі жінці-фармацевту. Коли жінка не могла чинити спротив, він вибив ногою двері у касову зону і забрав звідти готівку (5 тисяч гривень).

Нагадаємо, раніше в Києві чоловік напав на військового. Він вдарив його ножем та вкрав телефон. Тепер за розбій зловмиснику загрожує ув'язнення.