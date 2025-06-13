На Харьковщине продолжается разминирование: жителей предупредили о громких взрывах
Сегодня, 13 июня, в двух районах Харьковской области специалисты будут проводить плановые подрывы взрывоопасных предметов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный Telegram-канал Харьковской областной военной администрации.
В ходе работ бригады пиротехников разминируют территории:
- вблизи села Степное в Пролесненской общине Чугуевского района;
- вблизи села Малая Камышеваха в Оскильской общине Изюмского района;
- вблизи села Заводы Изюмского района.
"В период с 10:00 до 11:00 возможны звуки взрывов – запланировано обезвреживание взрывоопасных предметов", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее взрывотехники обезвредили термобарический боеприпас, оставшийся после сбития вражеского ударного беспилотника на территории Кировоградской области .
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