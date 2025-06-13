На Харківщині продовжується розмінування: мешканців попередили про гучні підриви
Сьогодні, 13 червня, у двох районах Харківської області фахівці проводитимуть планові підриви вибухонебезпечних предметів
Про це передає RegioNews із посиланням на офіційний Telegram-канал Харківської обласної військової адміністрації.
Під час робіт бригади піротехніків розміновують території:
- поблизу села Степове у Пролісненській громаді Чугуївського району;
- поблизу села Мала Комишуваха в Оскільській громаді Ізюмського району;
- поблизу села Заводи Ізюмського району.
"У період з 10:00 до 11:00 можливі звуки вибухів — заплановане знешкодження вибухонебезпечних предметів", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше вибухотехніки знешкодили термобаричний боєприпас, що залишився після збиття ворожого ударного безпілотника на території Кіровоградської області.
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