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13 червня 2025, 09:05

На Харківщині продовжується розмінування: мешканців попередили про гучні підриви

13 червня 2025, 09:05
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фото: ДСНС України
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Сьогодні, 13 червня, у двох районах Харківської області фахівці проводитимуть планові підриви вибухонебезпечних предметів

Про це передає RegioNews із посиланням на офіційний Telegram-канал Харківської обласної військової адміністрації.

Під час робіт бригади піротехніків розміновують території:

  • поблизу села Степове у Пролісненській громаді Чугуївського району;
  • поблизу села Мала Комишуваха в Оскільській громаді Ізюмського району;
  • поблизу села Заводи Ізюмського району.

"У період з 10:00 до 11:00 можливі звуки вибухів — заплановане знешкодження вибухонебезпечних предметів", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше вибухотехніки знешкодили термобаричний боєприпас, що залишився після збиття ворожого ударного безпілотника на території Кіровоградської області.

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війна Харківська область розмінування Харківська ОВА вибухотехніки сапери вибухонебезпечні предмети
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