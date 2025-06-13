На Харківщині продовжується розмінування: мешканців попередили про гучні підриви

фото: ДСНС України

Сьогодні, 13 червня, у двох районах Харківської області фахівці проводитимуть планові підриви вибухонебезпечних предметів

Про це передає RegioNews із посиланням на офіційний Telegram-канал Харківської обласної військової адміністрації.

Під час робіт бригади піротехніків розміновують території:

поблизу села Степове у Пролісненській громаді Чугуївського району;

поблизу села Мала Комишуваха в Оскільській громаді Ізюмського району;

поблизу села Заводи Ізюмського району.

"У період з 10:00 до 11:00 можливі звуки вибухів — заплановане знешкодження вибухонебезпечних предметів", — йдеться в повідомленні.