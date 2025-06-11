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В Херсонской области россияне атаковали дроном ребенка. 11-летний мальчик в это время находился на улице

Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Александра Прокудина, 11 июня в Белозерке российские войска атаковали из дрона ребенка. 11-летний мальчик в это время находился во дворе. В результате сброса с беспилотника взрывчатки школьник получил взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, а также обломочные ранения грудной клетки и ноги.

"В настоящее время он - в больнице, где ему оказывают всю необходимую помощь", - сообщил глава Херсонской ОВА.

Напомним, что 10 июня в Херсоне россияне сбросили взрывчатку на гражданский автомобиль. В результате вражеского удара пострадала 61-летняя женщина. У нее взрывная и черепно-мозговая травмы и контузия.