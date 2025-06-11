17:35  11 июня
В Харькове мужчина под завалами спел гимн Украины: трогательное видео
16:52  11 июня
Масштабное ДТП в Киеве: опрокинулся пассажирский микроавтобус, есть пострадавшие
16:47  11 июня
Отдых завершился "скорой": на Полтавщине женщину на воде "сбил" вейкбордист
UA | RU
UA | RU
11 июня 2025, 20:45

В Херсонской области россияне сбросили взрывчатку на 11-летнего мальчика

11 июня 2025, 20:45
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Херсонской области россияне атаковали дроном ребенка. 11-летний мальчик в это время находился на улице

Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Александра Прокудина, 11 июня в Белозерке российские войска атаковали из дрона ребенка. 11-летний мальчик в это время находился во дворе. В результате сброса с беспилотника взрывчатки школьник получил взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, а также обломочные ранения грудной клетки и ноги.

"В настоящее время он - в больнице, где ему оказывают всю необходимую помощь", - сообщил глава Херсонской ОВА.

Напомним, что 10 июня в Херсоне россияне сбросили взрывчатку на гражданский автомобиль. В результате вражеского удара пострадала 61-летняя женщина. У нее взрывная и черепно-мозговая травмы и контузия.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
обстрелы
Обстрелы на Сумщине: за сутки – удары КАБами, дронами и более 70 атак
11 июня 2025, 10:19
Обстрел Харькова: количество погибших и пострадавших возросло
11 июня 2025, 09:30
Под Запорожьем россияне атаковали автомобиль FPV-дроном: ранены гражданские
11 июня 2025, 08:35
Все новости »
11 июня 2025
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Украинская армия сорвала коварные планы российских окупантов, которые "не замечали" представители импотентного МАГАТЭ
04 июня 2025
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Конец сезона-2024/25 в отечественном футболе ознаменовался интересным событием. Из первой лиги ПФЛ в Премьер-лигу поднялся СК "Полтава", а в обратном направлении из УПЛ в низший дивизион отправилась д...
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
Житель Черкасщины по заказу российской ФСБ поджег авто военного ВСУ
11 июня 2025, 20:35
В Харькове мужчина взял в заложники двух женщин и угрожал им расправой
11 июня 2025, 19:40
В Харьковской области россияне убили сапера
11 июня 2025, 19:17
Бросил гранату в людей: в Киевской области мужчине объявили о подозрении за покушение на убийство
11 июня 2025, 18:11
В Харькове мужчина под завалами спел гимн Украины: трогательное видео
11 июня 2025, 17:35
На Днепропетровщине мужчина бросил гранату в сторону знакомых: ему светит 15 лет тюрьмы
11 июня 2025, 17:15
Масштабное ДТП в Киеве: опрокинулся пассажирский микроавтобус, есть пострадавшие
11 июня 2025, 16:52
Отдых завершился "скорой": на Полтавщине женщину на воде "сбил" вейкбордист
11 июня 2025, 16:47
Под завалами харьковского предприятия спасатели обнаружили второе тело
11 июня 2025, 16:41
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Все публикации »
Александр Коваленко
Юрий Луценко
Остап Дроздов
Все блоги »