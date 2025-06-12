Удар по Харкову: кількість жертв збільшилась - ОВА
У Харкові продовжується рятувальна операція після удару РФ. На жаль, рятувальники дістали ще одне тіло людини
Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.
За словами Олега Синєгубова, з-під завалів цивільного підприємства в Київському районі міста рятувальники дістали тіло третьої жінки. Голова ОВА зазначив, що працівники ДСНС працюють цілодобово, і пошуково-рятувальні роботи продовжуються.
Нагадаємо, що в ніч на 7 червня росіяни завдали удару по Харкову. Зокрема, по цивільному підприємству, де спалахнули пожежі в чотирьох виробничих будівлях. За словами міського голови Ігоря Терехова, рятувальники виявили два тіла 11 червня.
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