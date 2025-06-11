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11 червня 2025, 19:40

У Харкові чоловік взяв у заручники двох жінок та погрожував їм розправою

11 червня 2025, 19:40
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Фото: Нацполіція
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У Харкові правоохоронці рятували жінок з полону чоловіка. Він насильно утримував їх у своїй квартирі

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

У Харкові поліцейським повідомили, що в Індустріальному районі міста чоловік незаконно утримує людей у квартирі. Правоохоронці з'ясували, що він зачинився зсередини квартири разом із двома жінками 42 та 47 років, і погрожував їм фізичною розправою (з ножем).

Для затримання зловмисника залучили спецпідрозділ "КОРД". В результаті 39-річного чоловіка затримали. Жінок вдалось звільнити. З'ясувалось, що одна з них була його співмешканкою.

"За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Наразі зловмисник затриманий в порядку статті 208 КПК України.
Слідчі дії тривають", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Одещині засудили злочинців, які викрали людину. Відомо, що вони викрали молодого хлопця, а потім вимагали з його родичів викуп у розмірі мільйона доларів.

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