В Харьковской области саперы разминировали более 300 гектаров территорий

иллюстративное фото: ГСЧС Украины

В течение прошлой недели пиротехнические подразделения разминировали около 318 гектаров территорий в Харьковской области. Также саперы обнаружили и обезвредили 2 075 взрывоопасных предметов

Об этом сообщает Харьковская областная военная администрация, передает RegioNews.

По информации ОВА, с 22 по 28 мая сводные пиротехнические подразделения обследовали:

почти 258 га сельхозугодий;

около 9 км линий электропередач;

более 2 км участков автодорог;

более 500 метров участков газопровода;

0,3 га акватории;

10 объектов;

разминировали 12 домовладений.

Кроме того, в течение недели специалисты повторно подключили к сети 6 777 абонентов.

"В течение 28 мая пиротехнические подразделения разминировали почти 51 га территорий, более 41 га сельскохозяйственных угодий, более 1,5 километра линий электропередач, почти 1,5 километра участков автомобильных дорог, а также обследовали 1 объект. Обнаружили и обезвредили 349 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

При обнаруженных подозрительных предметах гражданских призывают обязательно сообщать по телефонам: 101 и 102.

Напомним, Украина создала тяжелый дистанционный комплекс гуманитарного разминирования "ГАРТ 5100". За один день машина способна разминировать более 2 га загрязненных взрывоопасными предметами территорий.