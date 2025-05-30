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30 мая 2025, 09:15

В Харьковской области саперы разминировали более 300 гектаров территорий

30 мая 2025, 09:15
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иллюстративное фото: ГСЧС Украины
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В течение прошлой недели пиротехнические подразделения разминировали около 318 гектаров территорий в Харьковской области. Также саперы обнаружили и обезвредили 2 075 взрывоопасных предметов

Об этом сообщает Харьковская областная военная администрация, передает RegioNews.

По информации ОВА, с 22 по 28 мая сводные пиротехнические подразделения обследовали:

  • почти 258 га сельхозугодий;

  • около 9 км линий электропередач;

  • более 2 км участков автодорог;

  • более 500 метров участков газопровода;

  • 0,3 га акватории;

  • 10 объектов;

  • разминировали 12 домовладений.

Кроме того, в течение недели специалисты повторно подключили к сети 6 777 абонентов.

"В течение 28 мая пиротехнические подразделения разминировали почти 51 га территорий, более 41 га сельскохозяйственных угодий, более 1,5 километра линий электропередач, почти 1,5 километра участков автомобильных дорог, а также обследовали 1 объект. Обнаружили и обезвредили 349 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

При обнаруженных подозрительных предметах гражданских призывают обязательно сообщать по телефонам: 101 и 102.

Напомним, Украина создала тяжелый дистанционный комплекс гуманитарного разминирования "ГАРТ 5100". За один день машина способна разминировать более 2 га загрязненных взрывоопасными предметами территорий.

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война Харьковская область разминирования Харьковская ОВА взрывотехники саперы взрывоопасные предметы
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