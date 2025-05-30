В Харьковской области саперы разминировали более 300 гектаров территорий
В течение прошлой недели пиротехнические подразделения разминировали около 318 гектаров территорий в Харьковской области. Также саперы обнаружили и обезвредили 2 075 взрывоопасных предметов
Об этом сообщает Харьковская областная военная администрация, передает RegioNews.
По информации ОВА, с 22 по 28 мая сводные пиротехнические подразделения обследовали:
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почти 258 га сельхозугодий;
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около 9 км линий электропередач;
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более 2 км участков автодорог;
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более 500 метров участков газопровода;
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0,3 га акватории;
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10 объектов;
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разминировали 12 домовладений.
Кроме того, в течение недели специалисты повторно подключили к сети 6 777 абонентов.
"В течение 28 мая пиротехнические подразделения разминировали почти 51 га территорий, более 41 га сельскохозяйственных угодий, более 1,5 километра линий электропередач, почти 1,5 километра участков автомобильных дорог, а также обследовали 1 объект. Обнаружили и обезвредили 349 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.
При обнаруженных подозрительных предметах гражданских призывают обязательно сообщать по телефонам: 101 и 102.
Напомним, Украина создала тяжелый дистанционный комплекс гуманитарного разминирования "ГАРТ 5100". За один день машина способна разминировать более 2 га загрязненных взрывоопасными предметами территорий.