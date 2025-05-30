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30 травня 2025, 09:15

На Харківщині сапери розмінували понад 300 гектарів територій

30 травня 2025, 09:15
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ілюстративне фото: ДСНС України
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Протягом минулого тижня піротехнічні підрозділи розмінували майже 318 гектарів територій в Харківської області. Також сапери виявили та знешкодили 2 075 вибухонебезпечних предметів

Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.

За інформацією ОВА, з 22 по 28 травня зведені піротехнічні підрозділи обстежили:

  • майже 258 га сільгоспугідь;

  • майже 9 кілометрів ліній електропередач;

  • понад 2 кілометри ділянок автодоріг;

  • понад 500 метрів ділянок газопроводу;

  • 0,3 га акваторії;

  • 10 об’єктів;

  • розмінували 12 домоволодінь.

Окрім того, протягом тижня фахівці повторно підключили до електромережі 6 777 абонентів.

"Впродовж 28 травня піротехнічні підрозділи розмінували майже 51 га територій, більш як 41 га сільськогосподарських угідь, понад 1,5 кілометра ліній електропередач, майже 1,5 кілометра ділянок автомобільних доріг, а також обстежили 1 об’єкт. Виявили та знешкодили 349 вибухонебезпечних предметів", — йдеться в повідомленні.

Про виявлені підозрілі предмети цивільних закликають обов'язково повідомляти за номерами телефонів: 101 та 102.

Нагадаємо, Україна створила важкий дистанційний комплекс гуманітарного розмінування "ГАРТ 5100". За один день машина здатна розмінувати понад 2 га забруднених вибухонебезпечними предметами територій.

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війна Харківська область розмінування Харківська ОВА вибухотехніки сапери вибухонебезпечні предмети
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