На Харківщині сапери розмінували понад 300 гектарів територій
Протягом минулого тижня піротехнічні підрозділи розмінували майже 318 гектарів територій в Харківської області. Також сапери виявили та знешкодили 2 075 вибухонебезпечних предметів
Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.
За інформацією ОВА, з 22 по 28 травня зведені піротехнічні підрозділи обстежили:
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майже 258 га сільгоспугідь;
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майже 9 кілометрів ліній електропередач;
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понад 2 кілометри ділянок автодоріг;
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понад 500 метрів ділянок газопроводу;
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0,3 га акваторії;
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10 об’єктів;
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розмінували 12 домоволодінь.
Окрім того, протягом тижня фахівці повторно підключили до електромережі 6 777 абонентів.
"Впродовж 28 травня піротехнічні підрозділи розмінували майже 51 га територій, більш як 41 га сільськогосподарських угідь, понад 1,5 кілометра ліній електропередач, майже 1,5 кілометра ділянок автомобільних доріг, а також обстежили 1 об’єкт. Виявили та знешкодили 349 вибухонебезпечних предметів", — йдеться в повідомленні.
Про виявлені підозрілі предмети цивільних закликають обов'язково повідомляти за номерами телефонів: 101 та 102.
Нагадаємо, Україна створила важкий дистанційний комплекс гуманітарного розмінування "ГАРТ 5100". За один день машина здатна розмінувати понад 2 га забруднених вибухонебезпечними предметами територій.