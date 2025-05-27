Фото: Нацполиция

В Киеве произошел взрыв возле жилого дома. Один из местных жителей бросил гранату

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

27 мая около 19:10 произошел взрыв возле жилого дома в Оболонском районе Киева. Предварительно неизвестный бросил из окна учебную гранату, которая сдетонировала у подъезда. К счастью, никто из людей не пострадал.

"Устанавливаются все обстоятельства, а также соба, причастная к совершению правонарушения", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее на Черниговщине в парке произошел взрыв. Один из местных жителей в пьяном виде бросил гранату в сторону деревьев. Теперь ему грозит заключение.