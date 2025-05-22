Ночная атака на Днепропетровщину: ПВО сбила 11 дронов, есть разрушение

фото: Днепропетровская ОВА

В ночь на 22 мая российские войска нанесли массированную атаку по Днепропетровской области с использованием ударных беспилотников, артиллерии и FPV-дронов

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews .

По его словам, силы противовоздушной обороны уничтожили 11 враждебных БПЛА. Несмотря на успешную работу защитников неба, есть последствия падения обломков и попаданий.

Так, в Павлограде в результате атаки повреждено промышленное предприятие. Возникли несколько пожаров, которые спасатели оперативно ликвидировали. Повреждены также сооружение и линия электропередач. Обошлось без жертв.

На Никопольщине россияне ударили артиллерией, FPV-дронами и скинули боеприпас из БпЛА. Пострадали Никополь и Марганецкая община. Разрушения получили четыре частных дома и электросеть. Без погибших и раненых.

По Межевской общине Синельниковского района враг попал дроном-камикадзе, уничтожен автомобиль. Люди не пострадали.

Власти и оперативные службы фиксируют последствия атак и работают над ликвидацией повреждений.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска массированно обстреливали населенные пункты Херсонской области. Ранены 11 гражданских.