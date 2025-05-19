Россияне ударили дроном "Молния" по Харькову: что известно
В понедельник, 19 мая, российские военные ударили БпЛА типа "Молния" по Киевскому району Харькова
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
Атаку на город захватчики совершили примерно в 11:07. Предварительно, обошлось без пострадавших и разрушений.
"Враг продолжает терроризировать мирное население Харькова. Поэтому не игнорируйте сигналы тревоги!", – подчеркнул чиновник.
Напомним, в ночь на 19 мая армия РФ запустила по Украине 112 ударных дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО обезвредили 76 вражеских БПЛА.
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