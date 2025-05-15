В Харькове произошел масштабный пожар на СТО
На рассвете 15 мая в Немышлянском районе Харькова на станции технического обслуживания возникло возгорание. Пожарные потушили пожар
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Харьковской области, передает RegioNews.
Оказалось, что огонь охватил ремонтный бокс и автомобиль. Площадь пожара составила около 150 квадратных метров. Пожарно-спасательные подразделения ГСЧС ликвидировали огонь.
"Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", – говорится в сообщении.
Напомним, накануне в Харькове из горящей многоэтажки спасли 15 человек.
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