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15 мая 2025, 17:00

В Харькове произошел масштабный пожар на СТО

15 мая 2025, 17:00
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фото: ГСЧС Украины в Харьковской области
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На рассвете 15 мая в Немышлянском районе Харькова на станции технического обслуживания возникло возгорание. Пожарные потушили пожар

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Харьковской области, передает RegioNews.

Оказалось, что огонь охватил ремонтный бокс и автомобиль. Площадь пожара составила около 150 квадратных метров. Пожарно-спасательные подразделения ГСЧС ликвидировали огонь.

"Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", – говорится в сообщении.

Напомним, накануне в Харькове из горящей многоэтажки спасли 15 человек.

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