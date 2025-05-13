В Харькове с горящей многоэтажки спасли 15 человек

фото: ГСЧС Украины в Харьковской области

Пожар возник ночью 13 мая в Индустриальном районе Харькова. К счастью, всех жителей дома спасли

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Харьковской области, передает RegioNews.

Возгорание произошло после полуночи в одной из квартир жилой 6-этажки на улице Мира. Чрезвычайники оперативно потушили пожар.

"Благодаря оперативному реагированию огнеборцам удалось спасти из опасной зоны 15 жителей. Никто из людей не пострадал", – говорится в сообщении.

Причину возникновения возгорания устанавливают специалисты.

Напомним, ранее на Львовщине кот спас семью от трагедии. Ночью он почувствовал опасность и стал издавать громкие звуки, чтобы разбудить хозяев во время пожара.