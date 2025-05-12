В Сумах вражеский дрон ударил по служебному авто энергетиков: погиб человек

фото: Сумская МВА

В Сумах из-за удара российского дрона по служебному автомобилю "Сумыоблэнерго" погиб один человек, еще трое получили ранения

Об этом сообщили в Сумской МВА, передает RegioNews.

Отмечается, в результате удара предварительно погиб человек, трое раненых.

Детали и последствия атаки уточняются.

На месте работают соответствующие службы.

В АО "Сумыоблэнерго" подтвердили информацию о гибели человека в результате удара беспилотником по автомобилю с работниками в пригороде Сум.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска совершили почти 90 обстрелов по 33 населенным пунктам в 12 территориальных общинах области.