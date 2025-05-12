В Донецкой области РФ атаковала поезд Укрзализныци: пострадал машинист
Утром 12 мая войска РФ нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре и подвижному составу в Донецкой области. Из-за атаки вражеского БпЛА на гражданский грузовой поезд пострадал машинист
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
Отмечается, что российская атака не остановила движение поездов.
"В результате удара по локомотиву машинист получил обломочное ранение ноги. Его жизни ничего не угрожает — железнодорожнику оперативно оказали помощь и госпитализировали", — говорится в сообщении.
Напомним, утром 12 мая войска РФ атаковали поселок Белозерка Херсонского района. Из-под завалов разрушенного дома спасатели деблокировали 10-летнюю девочку.
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