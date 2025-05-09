У Харкові випускники по-новому складатимуть мультитест
У Харкові випускники складатимуть Національний мультипредметний тест в укриттях навчальних закладів і на станціях метрополітену
Про це повідомила на пресконференції директорка департаменту освіти Харківської міської ради Ольга Деменко, передає RegioNews із посиланням на Укрінформ.
За її словами, випускники складатимуть мультитест в безпечних локаціях. Станом на 9 травня для участі в НМТ зареєструвалося майже 80% харківських випускників.
"Багато дітей, які перебувають у місті, Харківській області та по Україні, виявили бажання писати тести саме в Харкові", – повідомила Деменко.
Зазначимо, основна сесія Національного мультипредметного тестування запланована на 14 травня – 25 червня. Додаткова сесія проходитиме з 14 до 25 липня.
Нагадаємо, попри обстріли у Харкові від початку війни народилося понад 8 тисяч малюків.