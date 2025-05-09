У Харкові випускники по-новому складатимуть мультитест

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У Харкові випускники складатимуть Національний мультипредметний тест в укриттях навчальних закладів і на станціях метрополітену

Про це повідомила на пресконференції директорка департаменту освіти Харківської міської ради Ольга Деменко, передає RegioNews із посиланням на Укрінформ.

За її словами, випускники складатимуть мультитест в безпечних локаціях. Станом на 9 травня для участі в НМТ зареєструвалося майже 80% харківських випускників.

"Багато дітей, які перебувають у місті, Харківській області та по Україні, виявили бажання писати тести саме в Харкові", – повідомила Деменко.

Зазначимо, основна сесія Національного мультипредметного тестування запланована на 14 травня – 25 червня. Додаткова сесія проходитиме з 14 до 25 липня.

Нагадаємо, попри обстріли у Харкові від початку війни народилося понад 8 тисяч малюків.