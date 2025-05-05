Украинские бойцы разбили укрытия оккупантов на Харьковщине: видео
В Харьковской области пограничники-аэроразведчики искусно поразили укрытия российских оккупантов
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
"На днях в Харьковской области пилоты-аэроразведчики 4 пограничного отряда с помощью FPV-дронов филигранно попали в транспортное средство, камеру видеонаблюдения и позицию АГС. Кроме того, обнаружили и разбили три укрытия врага", — говорится в сообщении.
Напомним, на одном из направлений фронта разведчики бригады "Черный лес" уничтожили дорогостоящий российский зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3". Стоимость пораженной установки ПВО составляет около 45 млн долларов.
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