фото: ГПСУ

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

"На днях в Харьковской области пилоты-аэроразведчики 4 пограничного отряда с помощью FPV-дронов филигранно попали в транспортное средство, камеру видеонаблюдения и позицию АГС. Кроме того, обнаружили и разбили три укрытия врага", — говорится в сообщении.

Напомним, на одном из направлений фронта разведчики бригады "Черный лес" уничтожили дорогостоящий российский зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3". Стоимость пораженной установки ПВО составляет около 45 млн долларов.